Among Us conquista Nintendo Switch: 3 milioni di copie nel solo mese di uscita!

Dopo diversi anni di presenza del titolo sul mercato, il "fenomeno Among Us" è esploso solamente nel corso del 2020, cogliendo di sorpresa lo stesso team di sviluppo, che già stava lavorando ad un sequel.

Messo da parte il progetto di un nuovo gioco, Innersloth ha deciso di sfruttare la popolarità del party game e di offrire a quest'ultimo un rinnovato supporto post lancio. Tra le operazioni messe in campo dalla software house figura anche un progressivo programma di ampliamento delle piattaforme supportate dal gioco. Dopo PC e dispositivi mobile, nel mese di dicembre dello scorso anno Among Us ha raggiunto così anche il catalogo di Nintendo Switch.

Ebbene, la scelta di approdare sulla console della casa di Kyoto sembra essere già un grande successo. A confermarlo sono i dati offerti dalla società di analisi del mercato SuperData. Secondo l'ultimo report, nel dicembre 2020 la caccia all'Impostore ha visto ridursi la propria popolarità rispetto al picco di novembre: nonostante ciò, il numero di giocatori è comunque 2,8 volte superiore a quello di Roblox, secondo in classifica. Ebbene, nel medesimo mese, Among Us ha venduto ben 3,2 milioni di copie sulla sola Nintendo Switch: l'hardware si è così trasformato nella piattaforma più redditizia per il team di Innersloth.