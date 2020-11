Among Us continua a crescere: account permanenti e partite a 15 giocatori in arrivo

Nel corso degli ultimi mesi, molti utenti hanno appreso come giocare ad Among Us, intrigante party game dalle atmosfere thriller disponibile su PC e dispositivi mobile.

Presente sul mercato da diverso tempo, il titolo è stato protagonista di un successo improvviso in tempi recenti, con risultati tali da convincere il team di sviluppo a cancellare il sequel in programma e dedicarsi invece al supporto ad Among Us. E il lavoro svolto da Innersloth procedere effettivamente senza sosta. L'ultimo aggiornamento, ad esempio, ha introdotto una prima serie di feature pensate per i giocatori affetti da daltonismo, oltre all'aggiunta di nuovi elementi estetici e della possibilità di effettuare votazioni anonime.

Ulteriori novità sono tuttavia in programma per il prossimo futuro. In particolare, la software house ha promesso che col prossimo update saranno aggiunti gli account permanenti. Questo significa che ogni utente di Among Us avrà la possibilità di creare la propria lista amici, ma non solo: gli utenti che manifestano atteggiamenti tossici e importunano altri giocatori potranno ora essere segnalati. Confermata inoltre la volontà di ampliare il numero di persone che possono partecipare ad una partita. Al momento fissato a 10, Innersloth punta a portarlo a 12 o 15 giocatori.



Qualche ragione in più per provare a scaricare Among Us e dargli una possibilità: avete già avuto modo di testarlo?