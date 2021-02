Among Us è cross platform e su quali dispositivi è possibile giocarci?

Among Us, sviluppato e pubblicato da Inner Sloth nel 2018, è passato alquanto inosservato fino all'anno scorso, quando è diventato un vero e proprio fenomeno di massa nonché gioco mobile più scaricato in assoluto.

Completamente gratuito, diventa anche più divertente quando giocato in compagnia di un gruppo di amici: in questo caso vi sarete chiesti se è cross-platform oppure no.

Per cross-platform si intende un gioco in cui è possibile avviare una sessione multiplayer a cui partecipano giocatori provenienti da piattaforme diverse, come ad esempio PC e smartphone. Nel caso di Among Us, e questo è uno dei motivi principali del suo successo, ciò è assolutamente fattibile: potete giocarci da PC insieme a persone che lo hanno scaricato come app su smartphone Android o iOS, in modo estremamente semplice.



È sufficiente infatti ospitare una partita creando una stanza e inviando agli amici che volete invitare il codice che vedete in basso al centro dello schermo. Loro non dovranno fare altro che inserirlo nell'apposita barra della sezione "Online" dal menu principale del gioco, e in poco tempo salteranno dentro l'astronave insieme a voi, a prescindere che stiano giocando da PC, tablet o Nintendo Switch.

Vi ricordiamo che da un momento all'altro è previsto un nuovo aggiornamento del gioco che, tra le altre cose, porterà in dote una Airship, una nuova mappa per Among Us.