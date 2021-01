Among Us a cubetti: Skeld prende vita in Minecraft grazie a un fan

I giocatori attivi sulla creazione di casa Mojang non sono mai stati a corto di creatività, come dimostrato dalle molteplici creazioni che vi hanno trovato posto nel corso degli anni.

Dopo l'avvistamento del Regno di Hyrule di The Legend of Zelda in Minecraft, è ora il turno di un'altra produzione videoludica di veder prendere vita una propria replica omaggio all'interno del mondo composto di soli cubetti. Si tratta in particolare di Among Us, il celebre party game ritornato al centro dell'interesse della community dei videogiocatori nel corso del 2020. La caccia all'impostore si è dunque temporaneamente trasferita su Minecraft, grazie alla creazione realizzata dall'utente attivo come "Salestro".

Come potete verificare grazie alle immagini disponibili direttamente in calce a questa news, il creativo giocatore ha ricreato un'intera mappa di Among Us all'interno del titolo Mojang. La scelta dell'appassionato è ricaduta su The Skeld, della quale ha ricreato ogni area cercando di dedicare quanta più attenzione possibile ai minimi dettagli. Purtroppo, non vi è stato modo per il giocatore di ricreare le meccaniche di gioco legate allo svolgimento dei compiti assegnati all'equipaggio, ma il risultato resta comunque notevole.



Nel frattempo, il successo del titolo Mojang non sembra destinato a tramontare, con il mondo digitale privo di curve che figura tra i giochi più venduti al mondo.