Among Us disponibile su Game Pass per PC da oggi, su Xbox One e Series X nel 2021

Con un comunicato ufficiale, Innersloth ha confermato che Among Us, il titolo che si è affermato come uno straordinario fenomeno pop del mondo videoludico negli scorsi mesi, è disponibile da oggi su Game Pass per PC e verrà pubblicato anche su Xbox One e Xbox Series X|S nel corso del 2021.

Come ben saprete, il titolo investigativo in 2D di Innersloth è stato originariamente pubblicato nel 2018 prima su dispositivi iOS e Android, ed in seguito su PC via Steam. Passato in sordina per ben due anni, la popolarità di Among Us è esplosa fragorosamente nel 2020, riuscendo a costruire attorno a sé una numerosissima community di giocatori impegnati a condividere le proprie partite su Twitch.

Dopo essere stato scaricato per oltre 200 milioni di volte su dispositivi mobile, Among Us è quindi giunto questa settimana su Nintendo Switch registrando immediatamente numeri da record: in poco più di 24 ore, il titolo ha superato nelle classifiche di vendita le esclusive Nintendo più rinomate, tra cui Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe e The Legend of Zelda Breath of the Wild.

Nel corso dei Game Awards 2020, gli sviluppatori di Among Us hanno annunciato l'arrivo di una nuova mappa all'interno della quale i giocatori potranno mettere alla prova le proprie abilità da investigatori. Ricordiamo infine che il titolo riceverà la traduzione in italiano, ma al momento non c'è ancora alcuna informazione certa riguardo al lancio dell'adattamento nostrano.