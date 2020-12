Among Us è disponibile da oggi su Nintendo Switch!

A sorpresa, oggi è stato pubblicato Among Us su Nintendo Switch. L'annuncio è arrivato poco fa nel corso dell'ultima puntata dell'Indie World Showcase, contenitore riservato alla produzioni indipendenti in uscita sulla console ibrida.

Non c'è stato neppure bisogno di aspettare il consueto periodo tra l'annuncio e la pubblicazione, dal momento che Among Us è già acquistabile dai giocatori Nintendo Switch - se non riuscite ancora a trovarlo sull'eShop pazientate un po', la fase di rollout potrebbe non essere ancora completa.

Among Us è uno dei fenomeni videoludici di questo 2020, capace di vincere il premio per il Miglior Gioco Multiplayer ai Game Awards 2020. La formula è semplice e assuefacente: un gruppo di giocatori è chiamato a collaborare per preparare un'astronave per la partenza. A complicare il tutto c'è però un impostore nascosto tra loro, il cui unico scopo è quello di sabotare tutta l'operazione! Il compito dei primi è quello di completare tutte le mansioni ed identificare l'impostore, mentre quest'ultimo deve fare di tutto per non farsi scoprire uccidendo uno ad uno tutti gli altri giocatori. Per il massimo divertimento vi consigliamo di giocarci in compagnia dei vostri amici in chat vocale.

Già disponibile su PC e dispositivi mobile, Among Us arriverà tra due giorni anche nel catalogo di Xbox Game Pass per PC. La versione Switch supporta il cross-play con le altre piattaforme, e necessita di un abbonamento a Nintendo Switch Online per il gioco in rete.