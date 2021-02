Among Us, quanto durerà il successo? I dubbi di Sakurai, autore di Smash Bros. Ultimate

Quando non si trova al lavoro sui nuovi contenuti di Super Smash Bros. Ultimate, Masahiro Sakurai si tiene impegnato occupandosi di una colonna della nota rivista giapponese Famitsu. Si tratta di una buona occasione per il director per esprimere la propria opinione sui titoli e sugli avvenimenti videoludici più importanti del momento.

Nelle scorse occasioni, Sakurai aveva discusso di pregi e difetti di PlayStation 5, per poi passare alla questione dei rimborsi legati al controverso Cyberpunk 2077 di CD Projekt RED. Al centro dei pensieri dell'autore, è finito questa volta Among Us, il party game sviluppato da Innersloth che ha trovato la sua fortuna durante i mesi della pandemia globale che ci ha colpito dallo scorso anno.

Sakurai si è detto affascinato dalla struttura ludica di Among Us, dal momento che non prevede una chiara strategia quando viene affrontato dal giocatore. Gli utenti apprendono dunque le meccaniche in modo attivo, interagendo fra loro, e questo è un aspetto che il director ritiene vicino ai card game. Per quanto l'interazione fra i partecipanti non sia caratterizzata da particolari elementi di azione, Sakurai ammette di "sentir battere molto forte il suo cuore" a causa della tensione che si può creare fra i giocatori di una sessione di Among Us.

In conclusione, viene però espresso un dubbio: quanto durerà ancora la popolarità del gioco di Inner Sloth? Il suo successo, come tante altre produzioni basate su esperienze multiplayer online, è dovuto alla grande partecipazione della community, e questo significa che, dovesse essere abbandonato nei prossimi mesi, il gioco stesso potrebbe perdere il valore e l'importanza acquisiti sino ad oggi.

Among Us è disponibile su Nintendo Switch (dove ha recentemente ricevuto un'ottima accoglienza), PC, e dispositivi iOS e Android. Molti utenti stanno ancora aspettando la nuova mappa AirShip annunciata durante i Game Awards, ma gli sviluppatori hanno invitato ad attendere ancora qualche settimana.