Among Us: c'è chi è riuscito a farlo girare su Nintendo Wii!

Il fenomeno Among Us è disponibile da poco su Nintendo Switch e arriverà nel 2021 anche su Xbox One e Xbox Series X/S ma c'è chi non si accontenta ed ha ben pensato di provare a far girare il gioco su... Nintendo Wii.

La piattaforma Nintendo uscita nel lontano 2006 è ancora nel cuore di molti, sicuramente anche dell'autore di questo esperimento che ha provato a far girare Among Us su Wii via streaming, utilizzando software per la trasmissione remota. Il risultato? Non dei migliori, effettivamente è possibile avviare Among Us su Wii in streaming ma la trasmissione dei dati è estremamente lenta, i refresh dello schermo sono frequentissimi e il Wiimote non sembra essere il sistema di controllo migliore per giocare con Among Us.

Insomma, un piccolo esperimento fine a se stesso, il gioco è come detto ingiocabile ma l'autore sembra soddisfatto della riuscita, pur consapevole che non potrà mai giocare ad Among Us sulla sua vecchia Wii. Lo sapevate? A novembre Among Us ha conquistato 500 milioni di giocatori, numeri incredibili che dimostrano come il gioco di InnerSloth sia riuscito ad entrare nell'immaginario collettivo in pochissimi mesi, dopo essere stato ignorato per i due anni successivi al lancio, avvenuto nel 2018.