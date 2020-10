Among Us: il fenomeno di Steam arriverà su console? È complicato

A dispetto dell'incredibile popolarità raggiunta da Among Us su Steam, il party game di Innersloth è destinato a rimanere un'esclusiva PC ancora a lungo, a giudicare dalle ultime dichiarazioni condivise dallo sviluppatore capo Forest Willard.

Nel corso di uno streaming tenutosi su Twitch insieme a creatori di contenuti come 5uppp, il programmatore di Innersloth ha discusso dell'eventuale arrivo di Among Us su console come PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS5 e Xbox Series X e S spiegando che "un porting per console di Among Us è un qualcosa di cui stiamo iniziando a parlare solo adesso".

A detta dell'autore della software house di Washington, il maggiore ostacolo all'approdo di Among Us su console è rappresentato "dalla realizzazione di un nuovo sistema che permetta agli utenti di accedere a delle comunicazioni veloci. Al momento le comunicazioni su console avvengono principalmente in maniera vocale e randomica, come in Rocket League. Non so però se saremo mai in grado di implementare un sistema di chat vocale su console che sia adatto per Among Us. Penso ad esempio che si potrebbe accedere a un sistema che gestisca una sorta di lista amici, ma è davvero difficile ottenere risultati così".

Tra gli elementi che hanno contribuito a fare di Among Us un fenomeno virale su Steam, in effetti, troviamo la grande facilità con cui gli utenti possono comunicare tramite una semplice tastiera: l'attuale assenza di strumenti per la chat vocale, oltretutto, contribuisce a rendere ancora più problematico l'eventuale sviluppo di un porting per console.