Among Us: il gioco dell'Impostore arriva a dicembre su PlayStation, Xbox e Game Pass

Sulle pagine dei social ufficiali di Sony e Microsoft campeggiano le simpatiche immagini confezionate da Innersloth per annunciare la data di lancio delle versioni console di Among Us per PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Il gioco dell'Impostore firmato dalla software house indipendente di Washington sarà ufficialmente disponibile dal 14 dicembre in versione digitale su PlayStation Store e Microsoft Store: sempre dal 14 dicembre sarà possibile accedere ad Among Us su console tramite Xbox Game Pass.

Per quanto concerne le edizioni fisiche, il publisher Maximum Games specifica che a dicembre è prevista la commercializzazione di Among Us Crewmate, un'edizione su disco che comprenderà tutti i DLC lanciati fino ad oggi su PC e Nintendo Switch all'interno di una confezione che racchiuderà una mappa, degli adesivi, una carta olografica e un codice per riscattare sei screensaver e wallpaper in vari formati. La versione PS4 e PS5 di Among Us includerà anche un costume speciale ispirato a Ratchet & Clank Rift Apart.

Le edizioni fisiche Imposter ed Ejected di Among Us saranno invece disponibili dalla primavera del 2022: al loro interno troveranno spazio tutti i contenuti dell'edizione Crewmate più un peluche viola, un cordino, una spilla, un pile, un berretto e la custodia in steelbook.