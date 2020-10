Among Us: i glitch e bug più famosi raccolti in un video

Per quanto abbia riscosso un notevole successo, Among Us non è un gioco perfetto, del resto si tratta di un titolo sviluppato da un piccolo team e bug e glitch sono all'ordine del gioco. Ma quali sono gli errori più divertenti di Among Us?

A svelarci ci pensa lo YouTuber Ali-A nel suo nuovo video dedicato proprio ad Among Us, una classifica dei migliori bug e dei glitch più divertenti, inoltre Ali-A svela anche una serie di trucchetti e incidenti imprevisti in gioco. Lo sapevate? Toad ha debuttato in Among Us con una mod e presto possiamo aspettarci l'arrivo di altri file di modifica non ufficiali sullo stesso stile, del resto Among Us offre moltissime possibilità ai giocatori e molte funzionalità sono ancora da scoprire.

A settembre Among Us ha spopolato su YouTube con oltre quattro miliardi di visualizzazioni mentre su Twitch è stato in grado di spodestare Fortnite e Call of Duty Warzone. Among Us è popolare anche su PornHub dove in un singolo giorno sono state effettuate 700.000 ricerche con il nome del gioco, incredibile ma vero! Gli sviluppatori si preparano ora a celebrare la festa più spaventosa dell'anno, sapevate che esiste un semplice trucco per sbloccare subito tutti i cappelli di Halloween di Among Us?