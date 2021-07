Among Us è gratis per una settimana con Nintendo Switch Online, il gioco in sconto del 30%

Nintendo ha lanciato una nuova promozione per i possessori di Switch, che dal 21 al 27 potranno giocare Among Us in via del tutto gratuita. Per poter usufruire dell'offerta avrete necessariamente bisogno di un abbonamento attivo a Nintendo Switch Online.

Ad esclusione della sottoscrizione a Switch Online non avrete dunque alcun tipo di limitazione, e potrete godere di tutti i contenuti inclusi in Among Us. Il servizio offerto da Nintendo prevede la possibilità di abbonarsi per 1 mese a 3,99 euro, per 3 mesi a 7,99 euro, per 12 mesi a 19,99 euro, ma potete anche optare per il piano familiare annuale a 34,99 euro.

Se il titolo dovesse convincervi tanto da volerlo acquistare, sarete liete di sapere che potrete rendere Among Us vostro per sempre ad un prezzo scontato del 30% tramite il Nintendo eShop. La promozione inizierà ufficialmente mercoledì 21 luglio. C'è da specificare che il comunicato ufficiale è stato diffuso dalla divisione nordamericana della casa di Kyoto, e non è dunque certo che anche gli utenti italiani potranno approfittare della ghiotta occasione.

Esploso nel corso del 2020, Among Us è rapidamente diventato uno dei fenomeni videoludici più grandi degli ultimi tempi. Il titolo ha visto crescere tanto la sua popolarità che gli sviluppatori di Innersloth, in collaborazione con Maximum Games, hanno deciso di realizzare un'edizione fisica per console PlayStation, Xbox e Switch. Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra esaustiva Guida di Among Us.