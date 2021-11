Among Us: un grosso annuncio verrà fatto in diretta streaming

È ormai da un po' di tempo che non arrivano corposi aggiornamenti per Among Us, uno dei prodotti più popolari degli ultimi mesi grazie alla sua natura gratuita sui dispositivi mobile con sistema operativo Android/iOS. Sembrerebbe però che qualcosa di grosso stia per arrivare e, a tal proposito, gli sviluppatori hanno annunciato un evento dedicato.

Ironicamente intitolata Emergency Meeting, la prossima diretta streaming degli sviluppatori di Among Us si terrà proprio domani, martedì 9 novembre 2021, alle ore 20:00 del fuso orario italiano. Al centro dell'evento in diretta dovrebbe esserci il prossimo grande aggiornamento gratuito del titolo, ma sembrerebbe anche che tra i contenuti che verranno annunciati domani troveremo anche le skin a tema League of Legends. Non si tratterebbe del primo evento crossover di Among Us, che proprio qualche mese fa si è aggiornato con i costumi di Ratchet & Clank in occasione del lancio sulle console PlayStation. Osservando poi la roadmap pubblicata all'inizio della scorsa estate, dovrebbero arrivare a breve anche un aggiornamento grafico e una modalità con più giocatori, oltre alla possibilità di selezionare colori extra.

Sapevate che Among Us arriverà a dicembre su PlayStation, Xbox e Game Pass?