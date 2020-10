Among Us: la guida al perfetto Impostore, un lupo tra pecore

Paragonata alla "tranquilla" esistenza di un Crewmate, la vita da Impostore rappresenta il momento di massima tensione sperimentabile in Among Us. In ogni fase della partita sentirete l'adrenalina scorrere, e la vittoria come Impostore è senza dubbio la più soddisfacente. Ma nonostante le molte capacità, fare l'Impostore non è semplice.

Fake Tasks

Le "Fake Tasks" sono il modo migliore che ha un Impostore per mimetizzarsi tra la folla di Crewmates, simulando un comportamento assolutamente innocente e insospettabile. Il gioco vi aiuta in questo senso, fornendovi una lista (in alto a sinistra) di task fasulle che potrete far finta di eseguire in giro per la mappa. Cercate di sfruttarle per avere sempre un alibi a disposizione, ricordandovi però di fare attenzione alle "animazioni" di alcune task, come la scansione medica: si tratta di effetti visivi che tutti i giocatori vedono, ma che l'Impostore è l'unico a non produrre. Tenetevi quindi alla larga dalla med scan, dal garbage, dalle weapons edagli shields perché se farete finta di svolgere una di queste task gli altri se ne accorgeranno. Ovviamente dovrete anche essere abili nel simulare un tempo di svolgimento realistico, altrimenti le vostre vittime capiranno che state soltanto osservando il muro, in attesa.

Spostarsi usando i condotti

I condotti, o "vents", sono il modo più rapido che ha l'Impostore di muoversi nella mappa di gioco. Sono rappresentati da delle grate o dei buchi nel terreno, a seconda della mappa in cui state giocando. Una volta entrati in un condotto (cliccate sul comando che compare in basso a destra, una volta che vi sarete posizionati sopra uno di essi) vedrete comparire delle frecce attorno a voi, che indicano i condotti che comunicano col vostro e in cui vi potete spostare. Alcuni condotti sono collegati ad altri due, mentre altri soltanto a uno solo, a seconda della zona della mappa. Spostarsi tra i condotti non produce alcun suono, ma uscirne si. Usateli per monitorare, non visti, gli spostamenti delle prede ignare, ma evitate di uscire da un condotto quando all'interno della stanza ci sono due o più Crewmate: vi vedranno e chiameranno un meeting di emergenza per votarvi ed espellervi nello spazio profondo. Uscite da un condotto soltanto quando siete certi che la vostra vittima sia sola nella stanza; fatela fuori, dopodiché rientrate nello stesso condotto e attendete che trovino il cadavere, oppure spostatevi in un'altra stanza e cominciate a far finta di svolgere una task, giusto per allontanarvi dalla scena del crimine.

Fate attenzione a due cose, quando usate i condotti: all'interno di essi l'uccisione smette di ricaricarsi, quindi non ha senso restare in un condotto troppo a lungo perché non potrete più uccidere. Tenetelo a mente e assicuratevi di avere l'uccisione disponibile quando entrate, in modo da poter eliminare qualcuno senza esitazione. In secondo luogo, dovete sapere che il comando per entrare nel condotto va a sostituire quello per sabotare: se per caso vi trovaste vicino a un condotto ma voleste semplicemente far partire un sabotaggio, c'è il rischio che entriate per sbaglio nel condotto...in quel caso sarà game over per voi. State alla larga dai condotti se volete sabotare, per evitare un fatale "misclick".

Usare i sabotaggi

La meccanica dei sabotaggi costituisce un gameplay parallelo ed è prerogativa degli Impostori. Probabilmente è l'aspetto più interessante di giocare come "cattivo", dato che è estremamente divertente; causa inevitabilmente un senso di onnipotenza, per quanto non sia assolutamente banale.

Accedete alla mappa dei sabotaggi cliccando sull'immagine in basso a destra, in un qualsiasi momento della partita. Vedrete tutta la mappa di gioco e delle icone in alcune delle stanze. Partendo da sinistra:

il simbolo del nucleare sabota il reattore : in 30 secondi la nave esploderà a meno che due membri dell'equipaggio non fermino la fusione, recandosi nella sala reattore

: in 30 secondi la nave esploderà a meno che due membri dell'equipaggio non fermino la fusione, recandosi nella sala reattore il fulmine causerà il black-out delle luci, riducendo al minimo la visibilità dei crewmates (ma non la vostra) finché qualcuno non riparerà il guasto in Electrical

delle luci, riducendo al minimo la visibilità dei crewmates (ma non la vostra) finché qualcuno non riparerà il guasto in Electrical il simbolo del wifi sabota le comunicazioni , causando lo spegnimento delle telecamere di sicurezza e l'oscuramento del pannello delle Task

, causando lo spegnimento delle telecamere di sicurezza e l'oscuramento del pannello delle Task il simbolo O2 invece sabota la produzione di ossigeno , condannando in 30 secondi tutto l'equipaggio a morire asfissiati, a meno che il problema non sia risolto inserendo il codice giusto nelle due postazioni dell'O2, in Admin e sotto Weapons.

invece sabota la produzione di , condannando in tutto l'equipaggio a morire asfissiati, a meno che il problema non sia risolto inserendo il codice giusto nelle due postazioni dell'O2, in Admin e sotto Weapons. i simboli con una X indicano che c'è una porta da poter sbarrare, intrappolando per qualche secondo un membro dell'equipaggio. Sbarrare le porte significa sigillare tutte le uscite da quella determinata stanza, e potete farlo quasi di continuo.

Come potete vedere, i possibili sabotaggi sono molti e vanno usati in determinate occasioni per disorientare, dividere o far perdere tempo prezioso all'equipaggio. Da notare il fatto che l'Impostore può rimediare ai suoi stessi sabotaggi, facendo finta di essere buono e creando l'alibi perfetto; usate questa tattica a vostro vantaggio. Cercate di sabotare un pò tutto oppure tormentate i giocatori con un sabotaggio sempre uguale. Usate il black out per mietere vittime non visti oppure causate la fusione del reattore per allontanare tutti da un cadavere fresco. Il sabotaggio delle comunicazioni è sottovalutato ma in realtà è molto efficace, perché neutralizza temporaneamente le telecamere a circuito chiuso che potrebbero inchiodarvi quando meno ve l'aspettate. Ricordatevi di non usare i condotti né uccidere quando vedete una telecamera che lampeggia di rosso: significa che qualcuno vi sta guardando.

Dal momento che il sabotaggio delle porte ha un cooldown separato dagli altri, una tattica interessante potrebbe essere la seguente: chiudete le porte di una stanza in cui c'è soltanto un crewmate, fatelo fuori, dopodiché sabotate un sistema dall'altra parte della mappa, allontanando tutti dal corpo. Infine, quando rimanete con 3 membri dell'equipaggio, usate l'ossigeno per separarli: il 90% delle volte potrete eliminare quello che è andato a risolvere la crisi e gli altri due non faranno in tempo a fermarla.

Talk show

Se siete bravi con le parole e avete giocato senza destare sospetti, il momento della discussione potrebbe consentirvi di accusare e votare un innocente e fare quindi un'altra vittima senza però sporcarvi le mani. Cercate di fare domande "da crewmate", come "dove hai trovato il corpo" oppure "io ero in Admin a fare le task", senza esagerare o distruggere l'alibi che avete costruito finora: non potete dire che siete in una stanza con qualcuno, se questo qualcuno in realtà non si trovava con voi!

Assecondate l'equipaggio se vi accorgete che ci sono molti sospetti su un membro innocente, ma evitate di accusare in modo troppo insistente qualcuno, perché attirerete l'attenzione sembrando sospetti. Dovrete essere manipolativi senza esagerare. Oppure, semplicemente, fate finta di essere un crewmate che vuole soltanto svolgere le sue task in religioso silenzio. Se c'è qualcuno dei membri che genera più sospetti di voi, cercate di ucciderlo per ultimo: potreste usarlo come capro espiatorio per tutta la partita.

Sfruttare la massa

Se siete degli Impostori audaci, potreste anche decidere di fare un'uccisione in mezzo a una calca di crewmates. Questo genererà il panico, e qualcuno sicuramente vi accuserà; ma voi non eravate gli unici presenti, quindi potrete rispondere alle accuse puntando il dito contro un'altra persona. È senza dubbio una tattica rischiosa ma potrebbe funzionare in alcune situazione. Funziona molto bene quando stanno tutti svolgendo una task o riparando un sabotaggio, perché i loro schermi saranno occupati dalla visuale della task e quindi non vedranno assolutamente niente. Se vi sarete guadagnati la fiducia di qualcuno, fatevi seguire in una zona appartata e...bé, avete capito.

Applicate al meglio i consigli che vi abbiamo dato, siate creativi e scaltri, ma sempre spietati; sperimentate, usate la parlantina e la psicologia inversa e l'equipaggio non avrà scampo. Sarete come un lupo silenzioso tra pecore impotenti!



