Among Us, prima immagine per la nuova mappa: novità ai The Game Awards 2020

Per la gioia dei membri dell'equipaggio e degli impostori di tutto il mondo, il team di sviluppo di Among Us è pronto a presentare alla community videoludica le novità in arrivo all'interno del titolo.

Come promesso nel corso del mese di novembre, gli sviluppatori di Innersloth hanno offerto i primi dettagli sugli aggiornamenti in arrivo all'interno della produzione. Il celebre party game votato al multiplayer si prepara in particolare ad accogliere una nuova mappa, per offrire ai giocatori maggiore varietà nel corso dell'esperienza. Al momento, quest'ultima non è ancora stata svelata nella sua interezza, ma gli autori hanno voluto condividere con il pubblico un primo assaggio della prossima ambientazione. Dalle pagine dell'account Twitter di Among Us, è stato infatti reso disponibile il cinguettio che trovate in calce a questa news, al quale si accompagna un'immagine di riferimento.



Come già accennato, tuttavia, le novità in arrivo nel gioco sono molteplici, e tra queste figura l'ampliamento del numero massimo di giocatori e l'introduzione di account permanenti in Among Us. Informazioni più specifiche su tempistiche e contenuti potrebbero giungere molto presto: sempre su Twitter, Innersloth ha infatti invitato i giocatori a seguire la cerimonia di assegnazione dei The Game Awards 2020. In programma per la serata del 10 dicembre, l'evento vedrà l'assegnazione del titolo di Gioco dell'Anno.