Among Us: la mappa Airship e gli account hanno una data d'uscita ufficiale

Nel corso della serata è stato annunciato l'arrivo imminente di un nuovo e corposo aggiornamento gratuito di Among Us, il quale permetterà di sfidarsi in una mappa inedita: Airship.

Annunciata nel corso dei The Game Award 2020, Airship sembra essere già pronta da un bel po' ma il team di sviluppo ha pubblicato sul sito ufficiale del gioco un lungo post nel quale spiega i motivi del ritardo. Pare infatti che l'attesa non sia dovuta esclusivamente al perfezionamento della mappa, ma anche alla volontà di accompagnare il suo lancio all'arrivo degli account. Grazie al debutto di questa nuova funzionalità, i giocatori di Among Us avranno finalmente la possibilità di segnalare e far bannare dai server gli utenti che dimostrano di avere un atteggiamento scorretto o tossico nei confronti degli altri giocatori. Ovviamente implementare un simile sistema non è stato un gioco da ragazzi e il piccolo tema di InnerSloth ha dovuto faticare parecchio per fare in modo che tutto fosse in regola per il lancio ufficiale, previsto per il prossimo 31 marzo 2021.

Al momento sembra che la data in questione sia relativa alle sole versioni PC e smartphone, dal momento che su console occorre attendere l'approvazione dell'aggiornamento e tale fase potrebbe richiedere del tempo aggiuntivo.

