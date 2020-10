Among Us: il caos regna sovrano con la mod per lobby da 100 giocatori!

Il famoso creatore di contenuti conosciuto come Socksfor1 ha realizzato una mod del fenomeno di Steam Among Us per sbloccare le lobby da 100 giocatori e scoprire, così facendo, se questa modalità multiplayer può essere davvero fattibile.

Per riuscire nella sua impresa, lo youtuber ha modificato un file del gioco e lo ha successivamente condiviso su di un server Discord aperto espressamente per coloro che desideravano partecipare a questo esperimento in rete.

Tutti gli appassionati di Among Us che hanno accolto l'invito di Socksfor1 hanno così installato la mod per tuffarsi in queste lobby online estese. La presenza di 100 membri dell'equipaggio è stata bilanciata dall'introduzione di dieci Impostori per ciascuna istanza multiplayer e dall'azzeramento delle chiamate di emergenza.

Come facilmente intuibile, la presenza contemporanea di così tanti giocatori in una singola lobby di Among Us ha contribuito a rendere estremamente caotiche le operazioni condotte dall'equipaggio per rintracciare gli Impostori. Nessuna delle funzionalità originarie del titolo e delle sue meccaniche di gameplay, però, è stata intaccata, di conseguenza l'esperimento del creatore di contenuti può dirsi compiuto, al netto dell'anarchia e dalla casualità scatenate dalla presenza di 100 giocatori in contemporanea.

Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questa mod, se ritenete che possa essere proposta come una modalità ufficiale o se, al contrario, la reputate inadatta all'esperienza ludica e contenutistica del nuovo kolossal indie per PC e sistemi mobile. Prima di lasciarvi al video di Socksfor1, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra guida al perfetto Impostore di Among Us.