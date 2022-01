Among Us è morto? Assolutamente no, c'è anche un manga in arrivo

Negli ultimi tempi si parla meno di Among Us ma questo non vuol dire che il gioco sia sul viale del tramonto e dopo la collaborazione tra Among Us e League of Legends Arcane arriva ora una notizia altrettanto interessante, ovvero il prossimo debutto di una serie manga basata sul videogioco.

L'adattamento manga di Among Us debutterà sul prossimo numero della rivista giapponese Bessatsu Corocoro in uscita il 4 febbraio, non è chiaro però se il manga verrà pubblicato in più parti o se si tratterà di una storia auto conclusiva.

Come si può adattare la trama di Among Us ad altri media? Nel 2020 un gruppo di fan ha creato un cortometraggio ad alta tensione che ha riscosso un buon successo con oltre undici milioni di visualizzazioni, chissà quindi che anche gli autori del manga non abbiano pensato ad una storia drammatica ricca di colpi di scena o se il fumetto avrà toni più leggeri per un pubblico in età scolare.

Al momento purtroppo non sappiamo altro e le notizie che arrivano dal Giappone sono minime, le varie fonti hanno confermato solamente la pubblicazione del manga di Among Us per il mese di febbraio, non ci resta che attendere poche settimane per saperne di più.