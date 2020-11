Among Us nascondino: la guida e i trucchi per giocare

Attraverso la creazione di partite ospitate su server privati, i giocatori di Among Us hanno la possibilità di creare regole personalizzate e adattate al proprio gusto, in modo tale da poter inventare modalità di gioco sempre nuove, tra le quali spicca la Modalità Nascondino.

Per poter emulare anche voi questo tipo di partita personalizzata, che sta spopolando soprattutto nella sua versione anglosassone, chiamata letteralmente Hide And Seek, vi basterà cominciare la creazione di un server ospitato da voi, sia esso pubblico o privato, e successivamente impostare correttamente alcuni parametri: per scoprire quali, continuate a leggere la nostra guida.

La prima cosa da fare è scegliere la mappa da utilizzare per giocare: seppur non esista alcun tipo di limitazione da questo punto di vista, tenete presente che The Skeld è con ottime probabilità la scelta migliore, in quanto è la mappa più piccola del gioco e vi permetterà di non disperdere troppo i giocatori. Questo infatti rovinerebbe inevitabilmente la partita, rendendo eccessivamente complicata la vita all’impostore, che in questo caso avrà il compito di cercare e trovare gli altri. In caso vogliate utilizzare comunque una delle mappe più grandi disponibili in Among Us, ricordatevi che potete sempre modificare il numero dei giocatori che possono prendere parte alla partita e aggiungere altri impostori, in modo da riequilibrare la situazione. Questa possibilità è momentaneamente limitata ad un massimo di 10 giocatori per partita, a meno di non utilizzare qualche mod particolare, ma gli sviluppatori del titolo hanno dichiarato che tramite un futuro aggiornamento questo tetto verrà aumentato fino a un massimo di 12-15 giocatori per ogni server.

Dopo aver selezionato la mappa in cui prenderà il via la partita, rimangono ancora alcuni parametri da impostare, fondamentali per modificare il gioco per farlo assomigliare il più possibile ad una partita a nascondino. In particolare, il nostro consiglio è quello di impostare un massimo di 5 task, evitando accuratamente quelle più lunghe e complesse, oltre a ridurre il campo visivo di impostori e membri dell’equipaggio al valore minimo e la velocità di movimento a 1.0; infine, impostate il tempo di attesa per ogni uccisione a un valore intorno ai 10 secondi. Naturalmente, ricordate che potete sempre personalizzare questi modificatori a vostro piacimento, per creare una partita che rispecchi il più possibile le vostre esigenze.

Una volta sistemate tutte le impostazioni e avviata la partita, uno dei giocatori presenti verrà designato come impostore: non appena questo avverrà, dovrà identificarsi, rivelando a tutti la propria natura e rendendosi riconoscibile tramite la descrizione del proprio aspetto fisico. Successivamente, l’impostore inizierà a contare ad alta voce fino ad un numero precedentemente accordato insieme a tutti gli altri presenti, mentre nel frattempo i membri dell’equipaggio dovranno andare a nascondersi all’interno della mappa di gioco, senza però completare alcuna task. Per evitare fraintendimenti di qualunque tipo durante questi primi secondi è fondamentale che ogni giocatore della partita mantenga microfono e audio attivi all’interno della chat vocale del server.: a questo proposito, giocare ad Among Us con gli amici a questo genere di partite è sicuramente più semplice divertente che farlo con un gruppo di sconosciuti. Dopo che l’impostore avrà terminato il suo conto alla rovescia potrà cominciare a dare la caccia agli altri giocatori, i quali dovranno invece affrettarsi a completare le task per cercare di vincere.

Durante la fase principale della partita vengono introdotte ulteriori regole per adattare le meccaniche di Among Us alla modalità Nascondino: tra queste troviamo il divieto di utilizzare lo spostamento attraverso i condotti di ventilazione, di chiudere le porte, sabotare i sistemi della nave e segnalare i cadaveri; ovviamente, non sarà possibile nemmeno effettuare chiamate d'emergenza per radunare il gruppo nella stanza dei meeting.