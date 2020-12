Among Us per Nintendo Switch: quali sono le differenze con le altre versioni?

Il fenomeno Among Us ha letteralmente stravolto gli equilibri della scena dei titoli multigiocatore, riuscendo ad imporsi nel corso di quest’anno come uno dei prodotti più scaricati, giocati e visualizzati in streaming del 2020, riuscendo in molte situazioni a scavalcare anche mostri sacri come Fortnite.

Durante il recente Indie World Showcase di dicembre, Among Us si è reso protagonista di un annuncio che ne ha rivelato l’uscita per Nintendo Switch: vediamo quindi le differenze tra quest’ultima versione e quelle per PC e dispositivi mobili precedentemente disponibili.

Controlli

Per quanto riguarda la mappatura dei controlli, la versione Switch di Among Us adotta una specie di sistema ibrido, che sfrutta sia i tasti fisici dei due joy-con della console, sia il suo particolare schermo con funzionalità touch screen. In particolare, tramite i joy-con sarete in grado di controllare il movimento e le azioni del vostro personaggio, mentre dovrete utilizzare i controlli touch screen per poter navigare all’interno dei menu di gioco. Questo particolare sistema scelto dagli sviluppatori potrebbe risultare un po’ scomodo e spiazzante inizialmente, soprattutto per tutti quei giocatori che, provenendo dalla versione per PC o dispositivi mobili, si erano ormai abituati ad un sistema basato completamente su mouse e tastiera o completamente su touch. In ogni caso, non si tratta di un sistema di controllo pesantemente problematico, e con un po’ di pratica dovreste essere in grado di padroneggiarlo adeguatamente.

Gameplay

Lato gameplay, la versione per Nintendo Switch di Among Us è purtroppo sprovvista di un’opzione per la chat vocale: di conseguenza, ogni volta che dovrete discutere con gli altri giocatori in partita durante le riunioni potrete fare affidamento solamente sulla tastiera che comparirà sullo schermo, il cui utilizzo risulta però leggermente scomodo.



Per quanto riguarda i task dei giocatori, la situazione è altalenante: alcuni di essi infatti sono ora sensibilmente più semplici da portare a termine, come il famigerato compito della tessera magnetica, grazie alla possibilità di utilizzare lo stick del controller per ottenere una maggiore sensibilità. Situazione opposta, invece, per il task che richiede di ricollegare i cavi della centralina: in questo caso il compito diventa molto più macchinoso che in passato, poiché non potrete utilizzare i controlli touch screen per completarlo.

Prezzo

Il prezzo della versione per Nintendo Switch di Among Us è di 5€, in linea quindi con il costo del gioco su PC (ricordiamo che la versione per dispositivi mobili è invece gratuita): tuttavia, a differenza delle altre versioni, acquistare Among Us su Switch non vi fornirà accesso ad alcun oggetto cosmetico extra, se si escludono i cappelli compresi gratuitamente in ogni versione del gioco. Questa pecca si aggiunge all’assenza totale, almeno per il momento, di un negozio interno per acquistare oggetti di personalizzazione estetica: di conseguenza, non potrete in alcun modo personalizzare ulteriormente i vostri personaggi nella versione Switch di Among Us.

Vi ricordiamo, infine, che per poter utilizzare Among Us in modalità multigiocatore online sarà necessario disporre di un abbonamento attivo valido alla piattaforma di Nintendo Switch Online.

Nel caso in cui non abbiate mai giocato ad Among Us e vogliate cimentarvi per la prima volta con la versione Nintendo Switch, vi raccomandiamo di dare un'occhiata alla nostra guida con i trucchi per Among Us.