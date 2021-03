Among Us, non solo Airship: in arrivo tanti nuovi cappelli

Mancano ormai solo pochi giorni al debutto ufficiale della mappa Airship in Among Us, la quale porterà i giocatori del particolare titolo su un'enorme nave volante. Per aumentare l'hype degli utenti, InnerSloth ha deciso di aggiornare i propri profili social con una serie di immagini che ritraggono alcuni dei cappelli in arrivo con l'update gratis.

Tra i messaggi pubblicati dal team di sviluppo è possibile individuare almeno due dei cappelli che potremo utilizzare per personalizzare i buffi protagonisti del gioco: il primo permette di aggiungere al volto dei personaggi due sopracciglia aggrottate che fanno sembrare l'avatar particolarmente arrabbiato, invece l'altro cappello non è altro che un casco da unicorno con tanto di chioma rosa. È molto probabile che questi non siano gli unici cappelli in arrivo e quelli pubblicati da InnerSloth siano solo un assaggio di quanto vedremo il prossimo 31 marzo 2021, ovvero il giorno in cui l'aggiornamento gratuito arriverà sulla versione mobile (Android e iOS) e Steam del gioco.

Prima di lasciarvi alle immagini dei cappelli pubblicati dagli sviluppatori, vi ricordiamo che il nuovo aggiornamento introdurrà anche gli account, così da consentire ai giocatori di segnalare chiunque abbia un comportamento tossico o scorretto durante le partite.

Sapevate che Among Us arriverà presto anche in Fall Guys Stagione 4?