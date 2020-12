Among Us: nuova mappa e altri segreti svelati stanotte ai Game Awards

Questa notte durante i The Game Awards 2020 Innersloth presenterà la nuova mappa di Among Us, ma non solo perchè gli sviluppatori di uno dei fenomeni videoludici dell'anno hanno fatto capire che ci sarà spazio anche per altri annunci.

Nello specifico il team parla di "altri segreti da svelare per il mese di dicembre"... che possa trattarsi dell'arrivo di uno speciale evento di Natale, con skin e altri oggetti estetici dedicati alle feste di fine anno? Altra novità potrebbe riguarda la traduzione in italiano di Among Us, gli sviluppatori hanno già confermato di essere al lavoro sull'adattamento in varie lingue, italiano compreso... che le traduzioni siano in dirittura di arrivo? Ne sapremo di più questa notte.

Among Us, uscito nel 2018, è passato del tutto inosservato in questi anni fino a quando nella primavera del 2020 i personaggi del gioco sono diventati meme di successo, da allora è stato un continuo crescendo e grazie al passaparola Among Us ha superato i 200 milioni di download su mobile. Innersloth ha quindi iniziato a lavorare su nuovi contenuti con l'obiettivo di mantenere in vita la vastissima community che circonda il gioco.