Among Us, il peso del successo: il team di sviluppo si racconta

Pubblicato originariamente nel corso del 2018, Among Us si è improvvisamente trasformato in un successo videoludico nel corso del 2020, convertendosi in un party game amatissimo dal pubblico.

In seguito all'improvviso accendersi della luce dei riflettori sul proprio titolo, il team di sviluppo di Innersloth ha deciso di bloccare i lavori su di un sequel, per concentrarsi invece sul supporto post lancio ad Among Us. Una scelta fortunata, che ha persino portato Among Us ad apparire sul palco della Summer Game Fest 2021, ma non priva di contraccolpi.

Nel corso di una recente intervista, la software house ha infatti raccontato di aver vissuto con difficoltà l'improvvisa pressione legata al proprio operato. Con aspettative elevate, Microsoft e Sony hanno contattato in rapida sequenza Innersloth, con la richiesta di portare Among Us anche su Xbox One / Xbox Series X|S e PlayStation 4 / PlayStation 5. Un processo di porting che in genere richiede diverso tempo, ma che il team ha provato a realizzare solamente in pochi mesi.



Alcuni membri del team hanno inoltre raccontato di essere rimasti particolarmente colpiti dall'improvviso flusso di commenti negativi legati al gioco, con utenti che dichiaravano Among Us "morto" o che che criticavano ogni minimo cambiamento apportato dal team. Col tempo, ad ogni modo, Innersloth ha imparato a distinguere tra critiche gratuite e pretestuose e commenti costruttivi, riducendo così la pressione percepita.