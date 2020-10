Among Us: pioggia di ban, gli sviluppatori chiedono ai cheater di darci un taglio

Among Us è indubbiamente il gioco del momento insieme a Fall Guys Ultimate Knockout. Pur non essendo uscito di recente, il gioco ha riscosso un notevole successo in questi ultimi mesi tanto da costringere gli sviluppatori a mettersi al lavoro su nuovi contenuti, inizialmente non previsti.

Dove ci sono vaste community però trovano dimora solitamente anche i cheater, che in questo caso stanno rovinando l'esperienza di gioco, con continue lamentele da parte dei giocatori onesti che seguono le regole. In questo ore lo studio ha emesso una nuova ondata di ban nei confronti dei giocatori scorretti, con l'aggiunta di un messaggio che recita "per favore, smettila."

Il motivo di questa richiesta apparentemente bizzarra è legata al fatto che il team è piuttosto piccolo e non ha le risorse necessarie per continuare a monitorare le mosse dei cheater, l'obiettivo è ovviamente quello di mantenere Among Us un ambiente pulito ma questo scopo potrà essere raggiunto solamente con l'aiuto della community.

Al momento non ci sono piani per portare Among Us su console, il gioco è disponibile su PC e mobile, gli autori hanno anche cancellato Among Us 2 per potersi dedicare con maggior costanza al primo episodio, continuando ad aggiungere nuovi contenuti in arrivo nel prossimo futuro.