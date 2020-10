Among Us è molto popolare anche su... PornHub, incredibile ma vero

Vi abbiamo già parlato dell'incredibile successo di Among Us, gioco che a ottobre ha superato Call of Duty Modern Warfare e Fortnite su Twitch e ottenuto oltre quattro miliardi di visualizzazioni su YouTube a settembre. Ma c'è anche un'altra piattaforma dove Among Us è insospettabilmente molto popolare.

Parliamo di PornHub, secondo i dati diffusi dal sito al 7 ottobre sono state 4.7 milioni le ricerche legate ad Among Us, il picco si è raggiunto il 16 settembre con 700.000 ricerche in un solo giorno per poi tornare alla media di 115.000 ricerche al giorno. Non vogliamo indagare oltre ma il dato è certamente curioso e a quanto pare Among Us è in lizza per superare altri giochi piuttosto ricercati su PornHub, tra i quali spicca Overwatch nelle primissime posizioni di questa particolare classifica.

Si stanno moltiplicando anche le foto dei costumi di Halloween di Among Us, segno di come il titolo sia ormai entrato nell'immaginario collettivo di grandi e piccini in tutto il mondo. Gli sviluppatori stanno pubblicando nuovi contenuti e aggiornamenti a cadenza regolare per supportare la community, la scorsa settimana numerosi cheater sono stati bannati da Among Us e il team ha chiesto ai giocatori scorretti di darci un taglio, dal momento che non ha le risorse economiche e la forza lavoro necessaria per monitorare la situazione nel migliore dei modi.