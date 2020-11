Among Us presto in italiano: gli sviluppatori confermano la traduzione

Gli sviluppatori di Innersloth confermano di essere al lavoro su di un importante aggiornamento multilingua di Among Us che darà modo agli appassionati del party game di accedere a una versione del titolo completamente tradotta in italiano.

I curatori del profilo Twitter della software house di Washington spiegano infatti di essere attualmente impegnati per realizzare la completa localizzazione di Among Us in francese, italiano, tedesco, olandese, giapponese e filippino, con traduzioni che andranno ad aggiungersi alle già presenti versioni in lingua inglese, portoghese, spagnolo, coreano e russo.

L'aggiornamento in questione integrerà anche degli strumenti che consentiranno al team di Innersloth di "rendere più accogliente il nostro spazio ingame": i nuovi tool promettono di chiudere le falle utilizzate dagli hacker e di "eliminare la tossicità degli utenti meno rispettosi".

Nei mesi scorsi, gli autori di Innersloth hanno discusso anche della possibilità di realizzare una versione console di Among Us, manifestando però il loro scetticismo in funzione della necessità di dover rivedere da zero il sistema di comunicazione veloce tra giocatori che, attualmente, viene gestito tramite chat.

Quanto al futuro del party game, Innersloth ha già confermato la propria partecipazione ai The Game Awards 2020: nel corso della cerimonia organizzata da Geoff Keighley per il 10 dicembre, gli sviluppatori americano sveleranno ufficialmente la nuova mappa di Among Us.