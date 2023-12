Among Us è pronto per capodanno: in regalo un cappello per festeggiare

Il 2023 è stato un anno piuttosto ricco per Among Us. Dopo l'arrivo negli scorsi giorni del crossover tra Vampire Survivors e Among Us, l'apprezzato gioco multiplayer di Innersloth fa un ultimo regalino a tutti i suoi fan in vista del nuovo anno.

A partire da ora, chiunque accede al gioco riceverà in omaggio un elegante cappello celebrativo volto a festeggiare il capodanno, con il quale personalizzare i propri crewmates. Il regalo sarà disponibile anche ben oltre il primo giorno del 2024, con la possibilità di riscattarlo fino al prossimo 31 gennaio senza costi aggiuntivi. Se dunque volete concludere in bellezza il 2023 di Among Us, fate subito vostro il cappello e fatelo indossare ai vostri personaggi, così da entrare ancora più in profondità delle atmosfere festive di questi giorni.

Dopo un 2023 ricco di sorprese per Among Us c'è ora grande curiosità di scoprire cosa Innersloth ha in serbo per tutti i suoi appassionati nel corso del 2024. I dettagli al momento sono ancora pochi, ma possiamo aspettarci ulteriori intriganti novità per il social game multiplayer e chissà, magari persino qualche altro crossover intrigante e inaspettato. I fan restino dunque sintonizzati sui canali ufficiali di Innersloth, che le sorprese sono sempre dietro l'angolo.