Among Us e proposte di matrimonio: giocatore trasforma il gioco in anello di fidanzamento

Tra proposte di matrimonio a tema next gen e la celebrazione di matrimoni in Animal Crossing: New Horizons, fidanzamenti e videogiochi vantano un rapporto non certo lontano.

Negli anni, la fantasia della vasta platea di appassionati ha infatti trovato molteplici soluzioni per coniugare amore e passione per il medium, con un gran numero di trovate davvero creative. Tra chi si è ispirato agli immaginari di The Elders Scrolls V: Skyrim a chi ha preferito l'Hyrule di The Legend of Zelda, le opzioni sono moltissime, ma tra i titoli più gettonati probabilmente non ci si aspetterebbe di trovare presente anche Among Us.

Eppure il party game, diventato un vero e proprio fenomeno di massa nel corso dell'ultimo anno, ha ispirato una proposta di matrimonio alquanto peculiare. A darle forma è stato un utente attivo su Reddit come "Memo-701", che evidentemente condivide la passione per la caccia all'impostore con la sua dolce metà. L'utente del noto forum ha infatti deciso di incapsulare un anello di fidanzamento all'interno di una riproduzione fatta a mano di uno dei membri dell'equipaggio di Among Us. Come potete verificare in calce, il personaggio può essere aperto, così da rivelare il gioiello, posizionato attorno...a un osso! A corredo, non poteva mancare uno dei copricapi dei personaggi, con la scelta ricaduta su un uovo fritto.