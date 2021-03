Among Us, prossimo update in arrivo: il nuovo item gratis è piuttosto bizzarro

I membri dell'equipaggio del titolo multiplayer - se non impegnati in una proposta di matrimonio a tema Among Us - stanno attendendo il nuovo aggiornamento, ormai in dirittura di arrivo.

Come comunicato dal team di sviluppo, infatti, il prossimo update è destinato ad approdare nello spazio in data mercoledì 31 marzo e porterà con sé la nuova mappa Airship in Among Us. Ma non solo! Gli sviluppatori al lavoro sul supporto post lancio al gioco divenuto celebre nel corso del 2020 hanno infatti in serbo ulteriori sorprese per gli appassionati. La patch, in particolare, introdurrà molteplici nuovi cappelli per i personaggi di Among Us, così da aumentare le opzioni di personalizzazione a disposizione degli utenti.



Tra questi ultimi, tuttavia, troverà posto un item gratuito piuttosto peculiare, presentato di recente dal team di sviluppo tramite l'account Twitter ufficiale di Among Us. Battezzato "gelato al cioccolato", il nuovo cappello gratis destinato a rimpolpare il guardaroba del party game ha infatti già scatenato l'ironia dei suoi autori. Probabilmente, vista la vicinanza dell'esordio dell'update con la giornata del 1 aprile, gli sviluppatori hanno deciso di concedersi un po' di divertimento e di includere nel pacchetto un aggiunta volta a strappare un sorriso ai giocatori impegnati nella caccia all'Impostore.