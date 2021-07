Among Us su PS4: il gioco avvistato sul PlayStation Store, arrivo in estate?

Mentre il team di sviluppo del party game prosegue nella sua operazione di supporto post lancio, inclusa la pubblicazione di nuovi aggiornamenti volti a complicare la vita agli Impostori di Among Us, i giocatori attendono l'arrivo del titolo su ulteriori piattaforme.

In origine disponibile su dispositivi mobile e PC, nel corso degli ultimi mesi Among Us ha iniziato a farsi strada nell'universo videoludico console. Dopo un esordio su Nintendo Switch, il party game ambientato nello spazio resta ad esempio atteso dall'utenza PlayStation 4 e PlayStation 5, ansiosa di apprendere la data di esordio del contenuto tra le fila del PlayStation Store.

Ebbene, il momento potrebbe non essere eccessivamente lontano. La community di dataminer riferisce infatti di aver avvistato Among Us all'interno dei database PlayStation di Sony. All'interno di quest'ultimo, il titolo di Innersloth sarebbe inoltre indicato come in uscita per il prossimo 31 agosto 2021. Si tratta tuttavia di una indicazione temporale che, coincidendo con l'ultimo giorno del mese, lascerebbe pensare ad un semplice placeholder. Il fatto che si stato scelto il mese di agosto potrebbe se non altro indicare la volontà del team di sviluppo di rendere Among Us disponibile su PS4 nel corso delle prossime settimane.



In attesa di maggiori dettagli, ricordiamo che Sony ha già presentato una speciale partnership tra Among Us e Ratchet & Clank: Rift Apart.