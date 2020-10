Among Us, il pugnale del Traditore nella vita reale: l'arma forgiata da fabbri esperti

Continua a mietere successi il divertente party game fondato sulle capacità di deduzione dei partecipanti, il cui obiettivo è quello di individuare il Traditore che si aggira tra loro.

Tra accuse e sospetti, Among Us è diventato ormai un vero e proprio fenomeno videoludico, che si è attirato le simpatie di moltissimi appassionati. Pur essendo esordito già nel 2018, solo di recente il gioco si è conquistato le luci della ribalta, con effetti imprevisti, tra cui la cancellazione di un sequel di Among Us da parte degli autori. Questi ultimi hanno infatti scelto di dedicare le energie al garantire supporto alla produzione originale.

Di recente, anche la deputata del Congresso USA Alexandra Ocasio-Cortez ha giocato ad Among Us in diretta sul proprio Canale Twitch, con un appuntamento durante il quale sono state ribadite anche le modalità di voto per le imminente elezioni Presidenziali. Ma tra le attività più sorprendenti correlate al party game figura sicuramente l'iniziativa condotta da That Works. I fabbri professionisti Matt ed Ilya hanno infatti sfruttato le proprie competenze e strumentazioni per forgiare il pugnale del Traditore di Among Us. Per osservare il risultato finale ottenuto, potete visionare il video realizzato dall'abile duo, disponibile direttamente in apertura a questa news.