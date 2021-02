Among Us: quando esce la nuova mappa AirShip annunciata ai Game Awards?

A dicembre il team InnerSloth ha mostrato la nuova mappa AirShip di Among Us durante i The Game Awards, confermando l'arrivo all'inizio del 2021. Da allora però su questo nuovo contenuto è calato il silenzio... che fine ha fatto AirShip?

Gli sviluppatori non hanno pubblicato ulteriori aggiornamenti, limitandosi a rispondere nei commenti sui social che "l'inizio del 2021 non è solamente il mese di gennaio" e facendo capire come probabilmente servirà ancora qualche settimana prima di mettere mano sulla nuova mappa.

AirShip è ancora prevista dunque per l'inizio del 2021, l'aggiornamento porterà in dote anche nuovi costumi e migliorie tecniche, inoltre restiamo in attesa anche della traduzione di Among Us in italiano, la localizzazione nella nostra lingua è stata annunciata nel novembre 2020 ma da allora è sparita dai radar.

Recentemente Among Us ha riscosso un grande successo su Nintendo Switch e il team InnerSloth ha fatto sapere che ci sono tante novità su Among Us in arrivo nel 2021, il gioco è stato protagonista di un vero e proprio boom nel 2020 dopo essere stato pubblicato nel 2018 senza particolari riscontri da parte del pubblico. La compagnia è ora impegnata nel supporto e in una riorganizzazione interna che vedrà l'arrivo di nuove figure professionali per allargare il team.