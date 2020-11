Among Us da record: oltre 200 milioni di download su mobile

Il party game del momento non vede rallentare il ritmo del suo successo con un incredibile numero di download registrati sulle sole piattaforme mobile, sul quale il titolo è disponibile in forma di free to play.

Secondo le rilevazioni effettuate da Sensor Tower, la produzione può infatti vantare al momento oltre 217 milioni di download. Al dato, già di per sé notevole, si affiancano inoltre entrate da record, con circa 39 milioni di dollari di entrate generate dagli acquisti in-App effettuati dagli utenti. Insomma, un successo su tutta la linea, che si manifesta sia sul fronte della popolarità sia su quello commerciale. I dati, come detto, riguardano esclusivamente il settore mobile, ma ricordiamo che Among Us è disponibile anche su PC, via Steam.

Con tali cifre all'attivo, non sorprende che il team di sviluppo abbia deciso di interrompere i lavori su di un sequel, optando invece per un maggiore supporto post lancio per il party game. Di recente, gli autori hanno ad esempio confermato di essere al lavoro su di un nuovo aggiornamento di Among Us. Obiettivo di quest'ultimo è l'introduzione di un sistema di account permanenti, che consentano tra le altre cose anche l'istituzione di procedure di segnalazione e ban degli utenti che assumono atteggiamenti tossici. In futuro, è inoltre previsto l'ampliamento del numero massimo di giocatori di Among Us, al momento fissato a dieci.