Among Us da record: 500 milioni di giocatori attivi a novembre!

Among Us è inarrestabile: il gioco di InnerSloth ha registrato 500 milioni di giocatori attivi a novembre, diventando così il videogioco più giocato di sempre nell'arco di un singolo mese. Questo enorme successo non sembra però essersi trasformato in un fiume di denaro, a causa del sistema di monetizzazione non troppo aggressivo.

Secondo quanto riportato da SuperData, a dispetto del numero di giocatori attivi i guadagni derivanti da Among Us sono piuttosto modesti, la versione PC (in vendita a 4.99 euro) ha rappresentato la maggior fonte di guadagno per lo studio nel periodo che va da agosto a novembre e questo nonostante solo il 3% dei giocatori di Among Us sia attivo su PC, preferendo la versione mobile.

La versione per iOS e Android è stata scaricata 42 milioni di volte tra il primo agosto il 14 settembre, raggiungendo il 70% dei download totali in questo lasso di tempo, c'è da dire però che non sappiamo quanto effettivamente InnerSloth sia riuscita a monetizzare, considerando che il sistema di microtransazioni non è particolarmente aggressivo ed è basato solo su pochi oggetti cosmetici.

La scorsa settimana Among Us è uscito su Nintendo Switch e nel 2021 arriverà anche su Xbox One e Xbox Series X/S, disponibile anche su Xbox Game Pass.