Among Us da record: è il gioco mobile più scaricato del 2020

Divenuto un vero e proprio fenomeno popolare durante i difficili mesi del lockdown, Among Us è riuscito ad imporsi come videogioco mobile più scaricato del 2020.

Il dato giunge dalle classifiche di Apptopia, che hanno confermato come il titolo investigativo di InnerSloth sia stato messo in download ben 41 milioni di volte soltanto negli Stati Uniti d'America, e 264 milioni di volte in tutto il mondo. Il titolo riesce dunque a precedere titoli come PUBG Mobile e Roblox, entrambi inclusi tra i dieci giochi più remunerativi dell'anno appena passato.

Pubblicato in sordina nel 2018, Among Us ha raggiunto il suo inaspettato picco di utenza durante la quarantena dei mesi scorsi dovuta alla diffusione del Covid-19. A fare da traino per questo incredibile succeso, ci sono stati sicuramente i content creator di Twitch, che hanno trasmesso in massa le proprie partite sulla piattaforma di streaming. A novembre, forte dei suoi 500 milioni di utenti attivi, Among Us è diventato il titolo più giocato di sempre nell'arco di un singolo mese.

Disponibile su PC, Nintendo Switch e dispositivi iOS e Android, Among Us sarà pubblicato anche su Xbox One e Xbox Series X|S nel corso del 2021 (il titolo finirà direttamente all'interno del Game Pass per console al lancio).