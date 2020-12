Among Us sbanca tutto su Nintendo Switch e debutta al primo posto sull'eShop

Uscito il 15 dicembre dopo la conclusione del Nintendo Indie World, Among Us per Switch ha debuttato al primo posto delle classifiche dell'eShop ed è attualmente il gioco più venduto in formato digitale per la console ibrida della casa di Kyoto.

Un risultato raggiunto in poco più di 24 ore dal lancio, Among Us ha superato nella classifica eShop giochi popolarissimi come Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe e The Legend of Zelda Breath of the Wild, certamente non recentissimi ma ancora al top per quanto riguarda le vendite.

Among Us è diventato in questi mesi un fenomeno da oltre 200 milioni di download, uscito nel 2018 il gioco è passato inosservato per quasi due anni quando la scorsa primavera ha iniziato a prendere quota prima come meme e poi come vero e proprio fenomeno Pop di portata interplanetaria.

Ai Game Awards gli sviluppatori hanno annunciato la nuova mappa di Among Us, inoltre presto Among Us verrà tradotto in italiano anche se al momento non c'è ancora una data per la pubblicazione della traduzione nella nostra lingua. Among Us è gratis a dicembre su Xbox Game Pass, un bel regalo da parte di Microsoft per Natale, gli abbonati al servizio potranno scaricare gratis la versione per PC e iniziare a giocare dal 17 dicembre.