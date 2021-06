Among Us: ecco la skin ufficiale del nugget di pollo da 100.000 dollari!

I ragazzi di Innersloth non si lasciano sfuggire l'occasione offertagli dalla straordinaria storia del nugget di Among Us venduto a peso d'oro e, affacciandosi sui social annunciano di essere al lavoro su una nuova skin "a tema" che darà all'Impostore l'aspetto dell'ormai celebre crocchetta da 100.000 dollari.

Gli sviluppatori della software house indipendente mostrano in anteprima la nuova skin di Among Us ispirata al nugget di McDonald dall'aspetto del Crewmate e spiegano di aver seguito con estrema attenzione la vicenda della crocchetta del BTS Meal battuta all'asta per 99.997 dollari. Non è chiaro se la skin in questione verrà proposta in uno dei prossimi update o se si tratta semplicemente di un scherzo.

Ad ogni modo, nel filmato confezionato dal team di Innersloth si può ammirare un Impostore girovagare per la mappa con un altisonante cappello a cilindro e l'inconfondibile skin della pepita di pollo di Among Us che ha reso ricco l'utente eBay dello Utah.

Quanto al destino del vero nugget di pollo da centomila dollari, il venditore ha fatto sapere al "fortunato" acquirente di aver congelato e conservato sottovuoto la crocchetta per provvedere alla sua spedizione prima della scadenza dell'alimento, prevista entro 14 giorni dalla frittura e dalla consegna da parte del fast food americano.