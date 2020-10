Among Us spacca tutto su YouTube: 4 miliardi di visualizzazioni a settembre

Non è un mistero che Among Us sia uno dei giochi più popolari del momento con numeri incredibili non solo per quanto riguarda i giocatori attivi e i download ma anche per le visualizzazioni su YouTube e Twitch.

In particolare su YouTube a settembre 2020 il gioco ha totalizzato 4 miliardi di visualizzazioni, un risultato davvero notevole e non legato ai soli video di gameplay ma anche a video meme, canzoni, parodie, clip divertenti e guide con trucchi e strategie, anche questo un tipo di contenuto molto apprezzato. Il 18.7% delle visualizzazioni proviene dagli Stati Uniti ma il gioco è molto popolare in tutto l'Occidente, meno in Asia, almeno per il momento.

Dopo un lancio in sordina avvenuto nel 2018, il gioco è finito rapidamente nel dimenticatoio, solo a metà del 2020 Among Us ha preso quota vedendo schizzare verso l'alto il numero di download e diventando base di popolari meme su Instagram. Ovviamente dove c'è un gioco di enorme successo non mancano i problemi di cheating, a inizio settimana gli sviluppatori hanno dato il via a una nuova ondata di ban chiedendo ai giocatori scorretti di smetterla subito con i loro comportamenti.

E adesso aspettiamo l'arrivo dei primi contenuti di Halloween per Among Us con costumi e skin in arrivo a fine ottobre.