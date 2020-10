Among Us supera COD e Fortnite su Twitch e spopola tra i costumi di Halloween

A settembre Among Us ha raggiunto quattro miliardi di visualizzazioni su YouTube ma il gioco sembra passarsela molto bene anche su Twitch, almeno a giudicare dai dati emersi relativi alla settimana appena trascorsa.

La trasmissione più vista su Twitch è stata "Just Chatting", canale e tag utilizzato per talk show e Q&A, con oltre 45 milioni di ore di visione, seguono League of Legends con 39 milioni e Among Us con 26.67 milioni di ore di trasmissione viste. Potrebbe sembrare un numero non altissimo ma in realtà è superiore ai dati di Fortnite e Call of Duty Modern Warfare: il Batte Royale di Epic si ferma a 19 milioni di ore mentre Call of Duty Modern Warfare scende a 15,3 milioni di ore di visione settimanali.

Among Us è sempre più popolare e lo dimostra anche il successo riscosso come... costume di Halloween! Come riportato da TechTimes e Pop Sugar sono tanti i gruppi di giovani (e meno giovani) che si stanno organizzando per dare vita a costumi ispirati proprio ai personaggi del gioco, riprendendo i celebri dei protagonisti di Among Us, con l'impostore che sembra essere il costume più diffuso.

Lo sapevate? Con un trucco potete sbloccare subito i costumi di Halloween in Among Us senza necessariamente dover attendere il 31 ottobre.