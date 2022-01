Among Us, svelata la roadmap 2022: arriva finalmente la lista amici

Innersloth ha alzato il sipario sul 2022 di Among Us rivelando la roadmap di nuovi contenuti in arrivo per il celebre titolo multiplayer ad ambientazione spaziale. Tante sono le aggiunte ed i miglioramenti in arrivo, tra cui anche la tanto desiderata lista amici finora mai introdotta nel gioco.

"Lo so, era da un'eternità che chiedevate l'aggiunta della lista amici, e sta per arrivare!", conferma la community director Victoria Tran sul blog di Innersloth. "Finalmente potrete mantenere i contatti con qualunque compagno di squadra avete incontrato, oppure chissà, anche ricordarvi di chi sono i vostri peggiori nemici. Sappiamo che molti di voi hanno trovato amicizie durature con questo gioco, ed è molto bello. Per questo vogliamo consentirti di mantenere più facilmente i contatti e continuare a giocare assieme", aggiunge Tran.

Oltre alla lista amici, che tuttavia non ha ancora una data precisa, la Roadmap 2022 di Among Us prevede l'arrivo di aggiornamenti volti a migliorare l'accessibilità generale, è previsto l'arrivo di nuovi ruoli, nuovi Cosmicubi, collaborazioni inedite e molto altro ancora. Già disponibile, invece, il supporto ai 15 giocatori, oltre a Cosmicubi e ruoli aggiuntivi.

Sebbene un certo silenzio che ha permeato il gioco negli ultimi mesi, è anche in arrivo un manga ispirato ad Among Us, che potrebbe attirare non poco l'attenzione dei fan.