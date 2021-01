Among Us: tante novità in arrivo nel 2021, c'è qualcosa di segreto in sviluppo

Senza troppe sorprese, Among Us è stato il gioco mobile più scaricato del 2020, il gioco di Innersloth ha riscosso un notevole successo lo scorso anno, di fatto tornando a nuova vita dopo essere stato lanciato nel 2018 senza particolare enfasi.

Il successo del gioco ha colto di sorpresa anche gli sviluppatori, come confermato dalla Community Director Victoria Tran durante una intervista con GameSpot al CES 2021. Il team Innersloth non era assolutamente pronto a gestire questa ondata di popolarità, dopo un primo smarrimento iniziale la compagnia ha cambiato il proprio metodo di lavoro con l'obiettivo di garantire aggiornamenti continui in tempi rapidi. Among Us verrà supportato a lungo, fa sapere Victoria Tran e attualmente "c'è qualcosa di segreto in lavorazione, di cui non posso parlare", afferma la Community Director.

Ma quali sono i motivi del successo di Among Us? Secondo Victoria, la sua semplicità è stata la chiave di volta per la diffusione presso il grande pubblico unito al fatto che il gioco non richieda computer o cellulari di fascia alta per poter essere giocato, risultando accessibile a tutti.

Among Us arriverà su Xbox nel corso dell'anno, ricordiamo che a dicembre il gioco è stato inserito nel catalogo Game Pass per PC.