Among Us: un trucco per ottenere i costumi di Halloween in anticipo!

Anche Among Us si prepara a festeggiare Halloween con l'arrivo di costumi e caschi ispirati alla festa più spaventosa dell'anno. Questi nuovi contenuti saranno disponibili il 13 ottobre ma in realtà è possibile ottenerli già da oggi con un piccolo trucco.

Il trucco consiste semplicemente nel cambiare l'orario del gioco, in questo modo allo scoccare del 13 ottobre riceverete gli outfit di Halloween. Vi basterà disattivare l'aggiornamento automatico dell'orario tramite internet su PC o smartphone e impostare la data del 30 ottobre e l'orario fissato alle 23:58, avviate Among Us e aspettate che l'orario vada avanti da solo fino alle 00:01 del 31 ottobre.

Fatto questo nella schermata Personalizza avrete subito a disposizione i costumi, caschi e le skin di Halloween con ali di pipistrello, teste di mostri e altri accessori dedicati a questa festa. Passato inosservato per anni, Among Us è tornato in voga negli ultimi mesi fino a dominare le classifiche di Steam insieme a Fall Guys Ultimate Knockout per tutta l'estate.

Among Us arriverà anche su console? Il team si è detto interessato a convertire il gioco su altre piattaforme, al momento però il porting non sembra così semplice da effettuare e non è detto che si riesca effettivamente a far uscire Among Us su Switch, PS4 e Xbox One.