Among Us: il nuovo update gratis introduce ruoli e abilità

Come preannunciato ieri dal team di sviluppo, questa sera si è tenuto un evento in streaming dedicato alle novità di Among Us e, a sorpresa, è stato pubblicato un corposo aggiornamento per il celebre titolo.

L'update gratuito, già disponibile per tutti i possessori del gioco su tutte le piattaforme, punta a stravolgerlo dal punto di vista del gameplay aggiungendo nuove meccaniche. Aggiornando il titolo, infatti, si potranno iniziare ad utilizzare le classi, ovvero personaggi dotati di abilità uniche e le cui capacità possono avere un impatto notevole sull'esito della partita. Lo Scienziato, ad esempio, dispone di un sensore che gli consente di sapere quali giocatori sono ancora in vita e quali sono morti, così da scoprire se un alleato è stato assassinato anche senza individuarne il cadavere. L'Ingegnere può invece viaggiare nei condotti d'aerazione proprio come gli impostori. Troviamo poi il Mutaforma, uno degli impostori che può alterare il proprio aspetto e far credere agli altri di essere uno dei membri dell'equipaggio. I giocatori eliminati, invece, si trasformeranno in Angeli Custodi, i quali possono utilizzare uno scudo per proteggere gli alleati da un solo attacco da parte degli impostori ed evitargli la morte. Innersloth ha poi implementato un sistema per personalizzare i ruoli con un apposito menu e ha creato un negozio nel quale, come avviene nella maggior parte dei giochi moderni, acquistare elementi cosmetici tramite microtransazioni.

Sapevate che sono state annunciate le edizioni fisiche di Among Us per PlayStation, Xbox e Switch?