Among Us, vittoria grazie a un brindisi: doppia kill per Sykkuno e Corpse Husband

La caccia all'Impostore continua ad essere uno sport particolarmente apprezzato dalla community videoludica, con Among Us che continua a festeggiare notevoli traguardi.

Oltre ad aver festeggiato 500 milioni di giocatori attivi su Among Us negli ultimi mesi del 2020, il team di Innersloth vede il proprio titolo dominare la scena anche con l'inizio del nuovo anno. Da ormai molto tempo termometro utile a misurare l'interesse del pubblico nei confronti di una produzione, anche la visibilità del gioco su Twitch non accenna a diminuire. Gli streamer che si dedicano ad Among Us durante le proprie dirette sono infatti ancora moltissimi, con tra questi volti molto noti tra gli appassionati.

Di recente, ad esempio, la community Twitch ha potuto tornare a vedere in azione Sykkuno, Corpse Husband, Valkyrae, Disguised Toast e molti altri su Among Us. Durante una diretta trasmessa in data sabato 30 gennaio, il gruppo ha visto i primi due mettere in atto un piano alquanto diabolico per trionfare nei panni di Impostori. Invitando gli altri a procurarsi qualcosa da bere, Corpse ha proposto un brindisi al gruppo, che ha accolto la proposta. Approfittando del momento di distrazione, i due giocatori hanno fulmineamente messo a segno una doppia kill, conquistandosi così la vittoria!



Mentre i content creator non sembrano intenzionati ad abbandonare il party game, Among Us ha già venduto oltre 3 milioni di copie su Nintendo Switch, dove è disponibile da poco più di un mese.