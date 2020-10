Among US in VR? Un appassionato ricrea il gioco su VRChat

Ormai trasformatosi in un vero e proprio fenomeno videoludico, Among Us è sempre più popolare. Di conseguenza, non sorprende avvistare un crescente numero di produzioni dedicate al party game plasmate dagli appassionati.

Dopo aver osservato i fabbri di That Works forgiare il pugnale dell'Impostore di Among Us nella vita reale, ora ha fatto la propria comparsa un particolare omaggio al titolo. Un programmatore appassionato al gioco ha infatti deciso di trasporne le meccaniche su VRChat, free to play disponibile su Steam. Quest'ultimo mette a disposizione dell'utenza un ambiente virtuale nel quale interagire in 3D, con la possibilità di plasmarne il mondo a proprio piacimento.

Sfruttando le possibilità offerte da VRChat, l'utente attivo su YouTube come Jar ha replicato nel gioco le dinamiche tipiche di Among Us. Il risultato è una versione del party game con visuale in prima persona, che consente di interagire con i propri compagni di partita. La creazione è stata messa gratuitamente a disposizione su VRChat dal suo creatore e può essere giocata sia con visore per la Realtà Virtuale sia in maniera tradizionale. Tra i visori supportati dal free to play, figurano Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift e Windows Mixed Reality. Per farvi un'idea del risultato finale ottenuto dall'appassionato, potete fare riferimento al video disponibile in apertura a questa news.