Among Us VR ha una data: l'iconico gioco multiplayer abbraccia la realtà virtuale

Finalmente ci siamo: dopo una lunga attesa, Among Us si prepara a sbarcare nella realtà virtuale. Il celebre gioco multiplayer firmato Innersloth sarà quindi giocabile in una maniera completamente diversa rispetto a quanto visto finora, sfruttando al meglio tutte le caratteristiche della VR targata Meta Quest 2 e non solo.

Dopo i Beta Test di Among Us VR, nel corso del Meta Connect di ottobre 2022, gli sviluppatori assieme a Schell Games e Robot Teddy confermano che la nuova edizione sarà disponibile a partire dal 10 novembre 2022, venduta al prezzo di 9,99 euro sugli store di Meta Quest e Rift. Tutti coloro che prenoteranno il gioco verranno inoltre ricompensati con un contenuto aggiuntivo, un cappello Mini Crewmate che verrà messo a disposizione il giorno stesso del lancio.

Oltre a Meta Quest 2, ricordiamo che il gioco verrà pubblicato anche per PlayStation VR e SteamVR: presto sarà quindi possibile mettersi a caccia degli impostori attraverso la realtà virtuale, per un approccio ludico del tutto inedito che promette di dare nuova profondità alle meccaniche del gioco originale.

E pensare che Among Us stava per essere cancellato nel 2019, come rivelato dalla stessa Innersloth. Adesso invece l'opera sbarca anche su VR, dopo aver già lasciato il segno su PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e sistemi mobile, oltre ad aver goduto anche di release in formato fisico su console.