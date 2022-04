Among Us VR: gameplay per la versione in realtà virtuale del celebre gioco multiplayer

Il Meta Quest Gaming Showcase è stato il teatro di nuovi aggiornamenti per Among Us VR, la nuova versione del celebre titolo multiplayer online di Innersloth annunciata nel corso dell’edizione dei The Game Awards andata in onda a dicembre 2021.

Nel corso dell’evento, oltre a vedere in azione la nuova versione in realtà aumentata del gioco, è stato rivelato che Among Us VR arriverà entro la fine del 2022 su Oculus Quest 2. Ciò in parte conferma le indiscrezioni che parlavano della possibile data di lancio per Among Us VR, trapelata in anticipo per errore dal database di Steam. Ricordiamo che dietro lo sviluppo della prossima versione di Among Us, oltre a Innersloth e Robot Teddy, c’è anche Schell Games, studio specializzato nella produzione di giochi in realtà aumentata: a loro si deve infatti l’esistenza di titoli quali I Expect You To Die 2 e Until You Fall.

E sempre a tal proposito arriva la conferma che Schell Games è attualmente al lavoro su ulteriori tre progetti per Meta Quest oltre alla versione VR di Among Us, tutti in arrivo entro i prossimi due anni: non ci sono per il momento indizi chiari sulla natura di questi lavori, né tantomeno su una loro finestra di lancio più dettagliata.