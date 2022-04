Among Us VR: la possibile data di lancio trapela nel database di SteamDB

Annunciato nel corso dei The Game Awards 2021, Among Us VR non ha ancora ricevuto una data di lancio ufficiale. Nell'attesa che siano i ragazzi di Innersloth ad aggiornarci al riguardo, una possibile data è trapelata all'interno del databse di SteamDB.

Il leak del portale SteamDB ci dice, tramite un aggiornamento apparso il 15 aprile 2022, che Among Us uscirà il 13 dicembre. La data riportata in precedenza nel database corrispondeva al 10 novembre, ma è stata recentemente modificata.

Naturalmente, si tratta di un'informazione da prendere con le pinze, ed è la stessa descrizione di SteamDB a specificare che la "data di lancio dell'API di Steam [...] potrebbe essere errata". Potrebbe dunque trattarsi di un errore o di un semplice placeholder, tuttavia l'impressione è che non dovremo attendere ancora molto tempo prima di scoprire la data di debutto ufficiale di Among Us VR.

Innersloth ha infatti confermato che l'edizione in Realtà Virtuale del suo gioco dell'Impostore presenzierà al Meta Quest Gaming Showcase di Facebook durante la giornata di mercoledì 20 aprile. La speranza, quindi, è che sia direttamente la software house a svelarci tutti i dettagli del caso.

Among Us VR uscirà su PlayStation VR, Meta Quest 2 e Steam, con gli utenti che potranno sfidarsi gli uni contro gli altri esclusivamente utilizzando un visore VR (al momento non esiste quindi una funzione crossover che consenta di giocare con gli amici senza un visore). Avete già dato un'occhiata alla roadmap di Among Us per il 2022?