Among Us X Paper Mario: Toad spunta nel gioco grazie a una mod!

Con oltre 4 miliardi di visualizzazioni su YouTube per Among Us nel corso del solo mese di settembre, l'arrivo di Mod dedicate era probabilmente solo questione di tempo.

Come prevedibile, il party game a tinte crime, sempre più popolare in seno alla community videoludica PC, si sta infatti rendendo protagonista di una crescente opera di personalizzazione da parte dell'utenza. Tra i tanti esempi disponibili, alcuni hanno scelto di introdurre in Among Us personaggi tratti da altre produzioni videoludiche. Tra queste ultime, si è fatta strada anche la saga di Paper Mario, con un Modder che ha pensato di modificare l'aspetto dei personaggi del titolo, trasformandoli in molteplici versioni di Toad! Come potete visionare direttamente in calce a questa news, l'utente attivo su Reddit come "Electropolitan" si è infatti divertito a rendere l'abitante del Regno dei Funghi uno dei possibili sospettati di Among Us.



Non si tratta evidentemente dell'unico esempio di Mod estetica disponibile per il party game, destinato con tutta probabilità a vederne sorgere sempre di più. Con una community dedicata alla ricerca dell'Impostore in costante crescita su PC, non sorprende infatti il desiderio dei giocatori di personalizzare ulteriormente l'esperienza di gioco. Con l'avvicinarsi della fine di ottobre, ricordiamo peraltro la possibilità di indossare i costumi a tema Halloween in Among Us.