Among Us X The Mandalorian, le skin a tema: le creazioni di un fan

Tra le produzioni rivelazione del 2020 non può mancare all'appello il divertente party game firmato dal team di Innersloth. Con oltre 500 milioni di giocatori attivi su Among Us nel solo mese di novembre, il titolo si è infatti trasformato in un vero e proprio fenomeno pop.

Non sorprende dunque che la caccia all'Impostore si sia resa protagonista di innumerevoli fan art e omaggi da parte di appassionati. Tra questi ultimi possiamo sicuramente citare un abile utente attivo su Reddit come "Xxhimate789xX". L'artista si è in particolare dilettato nell'immaginare una serie di skin e costumi a tema The Mandalorian da sfoggiare in Among Us. Le fan art sono molteplici e immortalano in chiave party game i principali personaggi delle prime due Stagioni dell'apprezzato show a firma Disney+.



Dal protagonista Mando all'immancabile trovatello Baby Yoda, ormai ufficialmente battezzato Grogu. L'utente ha poi reinventato anche Ahsoka Tano, interpretata nella serie TV dall'attrice Rosario Dawson, e Boba Fett, ritornato in pompa magna nello show direttamente dall'universo della prima trilogia di Star Wars. Direttamente in calce a questa news, potete visionare le creazioni dell'appassionato, che ne ha realizzato anche un video dedicato, che potete trovare in apertura. Cosa ve ne pare, vi piacciono queste skin speciali?